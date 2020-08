Colpo di scena al Riva IV. O forse no. Sta di fatto che a nemmeno 48 ore dal termine della stagione chiusa sul fondo della Challenge League, il Chiasso ha deciso di cambiare guida tecnica. Via Alessandro Lupi, dentro Giovanni Zichella. A comunicarlo è la stessa società rossoblù, che in una nota ha chiarito così le ragioni dell’esonero: «Si ritiene opportuno e necessario ripartire nella stagione 2020/2021, dopo una anno così travagliato, con nuovo entusiasmo e nuove motivazioni, nella convinzione che il lavoro svolto da Lupi e dal suo staff sia una base solida su cui costruire il futuro sportivo del club in virtù del percorso di crescita fatto dalla squadra stessa e da molti suoi calciatori». Contestualmente il club comunica che il nuovo staff sarà coordinato dal direttore tecnico Ezequiel Carboni, con Andrea Vitali assistente del nuovo mister Zichella.