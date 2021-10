Baldo Raineri non è più l’allenatore del Chiasso. Lo ha appena comunicato il club rossoblù, attuale quinta forza di Promotion League. Raineri, che era arrivato al Riva IV nell’estate del 2020, paga gli ultimi, insoddisfacenti risultati. Contestualmente la società ha informato di aver affidato ad Andrea Vitali, già vice allenatore rossoblu, la conduzione tecnica della prima squadra. Quello in casa Chiasso non è però il solo esonero delle ultime ore. In Challenge League, anche il Kriens fanalino di coda ha deciso di separarsi dal tecnico ticinese Davide Morandi. Al suo posto, ad interim, l’allenatore della U18 del Lucerna Michel Renggli.