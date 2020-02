Un Chiasso propositivo, ma estremamente leggero in fase conclusiva, non è riuscito ripetere l’exploit dello scorso 3 novembre contro la capolista Losanna (3-2 in quell’occasione grazie alle reti di Antunes, Bahloul e Marzouk), perdendo per 2-0 una partita che avrebbe perlomeno meritato di pareggiare. Rossoblù oltretutto sfortunati, visto che al 24’, Pollero, vicino al gol d’apertura due minuti prima, si è infortunato a due riprese per poi lasciare il posto ad Almeida.