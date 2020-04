Il calcio amatoriale va in vacanza. Il comitato centrale dell'ASF ha deciso, nell’ambito di una conferenza telefonica, di annullare tutti i campionati e le coppe della stagione 2019/20 attualmente sospesi e di considerare nulla la stagione 2019/20. Per tutti ad eccezione della Raiffeisen Super League, della Brack.ch Challenge League e dell’Helvetia Coppa Svizzera, per le quali le discussioni sono ancora in corso. La decisione, presa all’unanimità e in accordo con i tre dipartimenti dell'ASF (Swiss Football League, Prima Lega e Lega Amatori) e delle 13 associazioni regionali, interessa da vicino il Chiasso. Sì perché con lo stop imposto alla Promotion League è stato altresì deciso che non vi saranno promozioni dal basso, né retrocessioni dalla Challenge League.