Tredici minuti di blackout hanno compromesso la partita del Chiasso alla Pontaise contro lo Stade Losanna-Ouchy, confinando i rossoblù sempre più in solitaria sul fondo della classifica. Ieri sera, gli uomini di Meho Kodro hanno approfittato della staticità della difesa rossoblù, realizzando tre reti a cavallo del 26’ e del 39’. Clamoroso, l’errore in appoggio di Magnin in occasione del gol d’apertura di Gazzetta, con palla generosamente offerta a Ndongo, lesto a dare al centro a Gazzetta, a sua volta abile a liberarsi di Affolter al limite dell’area con una finta e di battere con un rasoterra l’incolpevole Safarikas. Troppo facile anche il raddoppio vodese, scaturito da un cross basso di Laugeois, deviato in tuffo da Safarikas sui piedi di Lahiouel, il cui tocco ravvicinato ha spedito la sfera...