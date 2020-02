Confermando la buona e sfortunata prova di Vaduz, il Chiasso è tornato al successo dopo sette turni, battendo con pieno merito il Wil degli ex Mossi, Fazliu e Padula. A decidere la sfida del Riva IV ci hanno pensato Sofian Bahloul (15’) e Svajunas Cyzas (45’), autori delle due belle reti entrambe di testa in un primo tempo che avrebbe potuto comodamente concludersi sul 5-0 se i pali della porta difesa da Mossi non avessero respinto i tentativi di Bahloul (tiro a giro all’8’), Cyzas (testa su corner dalla destra di Bahloul al 10’) e Almeida (39’), mentre Rossini ha impegnato severamente il portiere della Nazionale della Repubblica Democratica del Congo al 45’.