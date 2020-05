Già socio di minoranza del Lugano nell’anno della promozione in Super League e, in seguito, vicino al Bellinzona, il procuratore uruguaiano Pablo Bentancur sarebbe ad un passo dall’acquisizione del Chiasso. A riportarlo, il sito specializzato «Tuttomercatoweb». A complicare la trattativa c’è, ovviamente, un discorso di conflitto di interessi. Ma Bentancur, stando al portale italiano, potrebbe appoggiarsi sul suo entourage per portare a termine l’operazione. Attualmente, il pacchetto di maggioranza del club rossoblù è nelle mani di Andrey Ukrainets. Il Chiasso, di fatto, è già sicuro di conservare il suo posto in Challenge League (licenza permettendo) visto che l’Associazione svizzera di football a causa dell’emergenza coronavirus ha annullato la stagione di Promotion e, di riflesso, la promozione dell’Yverdon nella lega cadetta. Tornando a Bentancur, l’amministratore unico del club Nicola Bignotti per il momento non intende rilasciare dichiarazioni.