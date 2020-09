Il Chiasso si rinforza con François Affolter. Il difensore centrale, 29 anni, arriva al Riva IV da svincolato. Il giocatore, che ha firmato un contratto valido sino a giugno 2021, vanta una carriera di tutto rispetto. Già nazionale rossocrociato, dalle giovanili alla nazionale maggiore (5 presenze), ha esordito in Super League con l’YB. In Svizzera ha anche vestito le maglie di Lucerna e Aarau, mentre all’estero spiccano le 15 gare in Bundesliga con il Werder Brema e la tappa in MLS con i San José Earthquakes.