Anche per la Challenge League e in particolare per il Chiasso di Baldo Raineri, è tempo di tornare in campo. Dopo una pausa abbreviata dettata dalle tempistiche serrate per portare a termine la corrente stagione, il campionato cadetto è pronto a riaprire i battenti e lo fa con il botto, proponendo subito uno stuzzicante match di vertice tra Grasshopper e Stade Losanna-Ouchy, le prime due della classe al termine dei primi quindici turni. Il Chiasso, invece, domani sera (19.00) ospiterà il Winterthur al Riva IV, dove sostanzialmente riprenderà la corsa verso la salvezza. Mancheranno due pedine di peso: gli squalificati Maccoppi e Hajrizi. I rossoblù in questo mercato invernale reso ancor più complicato dalle difficoltà economiche legate alla pandemia, hanno operato soprattutto attraverso ingaggi via prestito e con gli svincolati. Alla corte di Raineri sono dunque giunti l’attaccante Carlo Manicone (in prestito dal Lugano) e il difensore Samuele Delli Carri (svincolato, di ritorno nella realtà rossoblù). Alla voce partenze si registrano invece gli addii del portiere Loïc Jacot (di ritorno a Lucerna dopo il prestito), il centrocampista Edmond Berzati (anche lui di rientro a Bellinzona dopo un prestito) e il centrocampista Stephan Andrist (ora svincolato). L’obiettivo del club di confine - come detto - resta uno e uno solo: la salvezza. I sottocenerini avevano concluso in crescendo il loro 2020, incamerando due successi nelle ultime quattro uscite e soprattutto mostrando una progressione dal punto di vista del gioco e delle prestazioni. Il tecnico siciliano dei rossoblù, da noi recentemente intervistato, si è detto convinto che la sua squadra alla fine riuscirà a salvarsi («Addirittura prima dell’ultima giornata», così si era espresso). Un traguardo pienamente raggiungibile, considerando che il penultimo posto - attualmente occupato dal Neuchâtel Xamax - dista un solo punto, mentre l’ottavo (Wil) e il settimo (Kriens) appena due.