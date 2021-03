Il Chiasso ci ha creduto, e per una cinquantina di minuti stava anche riuscendo nell’impresa di imporsi alla Maladière di Neuchâtel contro lo Xamax, rivale diretto nella corsa alla salvezza. Merito della rete di Morganella, che all’11’ ha portato in vantaggio gli uomini di Baldo Raineri. Una gioia effimera però, durata soltanto un tempo e qualche spicciolo. In avvio di ripresa infatti, i neocastellani hanno trovato dapprima il gol del pareggio su rigore con Mafouta (50’), per poi portarsi in vantaggio poco dopo grazie alla marcatura di Dominguez (54’).