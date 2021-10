Nella serata delle imprese, anche il Chiasso di Andrea Vitali ha cullato a lungo il sogno di approdare ai quarti di finale di Coppa Svizzera. Opposta al San Gallo di Peter Zeidler, la squadra dell’ex vice di Baldo Raineri non ha demeritato. Anzi, contro una compagine – quella biancoverde – in evidente difficoltà, il club di confine ha tenuto testa ai propri avversari per tutto l’arco del confronto. Supplementari compresi, dopo che i novanta minuti si erano conclusi sul risultato di 1-1. Un pareggio ottenuto con grande carattere, visto che Maccoppi e compagni sono riusciti a riacciuffare gli ospiti all’88’ con un gol – direttamente su corner – di Farnerud, che ha fatto seguito al momentaneo vantaggio degli svizzero-tedeschi, capaci di aprire le marcature una decina di minuti prima con Duah. In entrambi i casi i due portieri, Mitrovic da una parte e Watkowiak dall’altra, non sono stati esenti da colpe.