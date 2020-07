Gli occhi dell’opinione pubblica martedì sera non erano puntati unicamente su Basilea-Zurigo. Anche in Challenge League era di scena una squadra sfiorata dal coronavirus. Al Letzigrund il Grasshopper sfidava il Chiasso di Alessandro Lupi. E per poco ai rossoblù non è riuscito il colpaccio. Senza il «contagiato» Rustemoski - unico della società zurighese posto in isolamento - le cavallette si sono imposte per 2-1. Dopo che i ticinesi aveva pareggiato i conti grazie a Piccinni, il GC ha deciso l’incontro con un rigore siglato all’84’ da Chagas. Per la trasferta zurighese il tecnico del Chiasso ha potuto iscrivere sul foglio partita solo tre riserve.