Un Chiasso particolarmente propositivo nel primo quarto d’ora di gioco, nel corso del quale ha sfiorato a quattro riprese la rete ed in particolar modo con una punizione a giro di Bahloul (2’) ed una conclusione ravvicinata al volo di Andrist incredibilmente scaricata sul portiere Enzler, è uscito sconfitto per 2-1 dal Brügglifeld di Aarau. Argoviesi in vantaggio, alla loro prima conclusione in porta, grazie ad un eurogol di Jäckle (conclusione di controbalzo e d’esterno da 25 metri) al 16’. Rossoblù vicini al pareggio al 24’, ma anche in questa circostanza, Andrist ha concluso centralmente su Enzler. Poi, con la squadra di Raineri sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio, l’ex granata Gashi, imbeccato da un lancio di Zverotic, dopo un anticipo di Spadanuda su Conus nella metà campo argoviese, ha inesorabilmente battuto tra le gambe l’incolpevole Bellante venutogli incontro in disperata uscita.

Nella ripresa, dopo un altro tiro fiacco e centrale di Andrist da ottima posizione al 52’, ed un presunto calcio di rigore negato da Wolfensberger per un fallo di mani in area, Sifneos, subentrato a Bahloul un minuto prima, ha spedito in fondo al sacco un pallone respinto dalla traversa sulla precedente incornata di Stevic. E lo stesso Stevic, si è fatto respingere una conclusione ravvicinata da Enzler all’85’, mentre all’89’, Marzouk non è riuscito a schiacciare sufficientemente di testa la sfera, che è sfilata di poco sopra la traversa. Chiassesi generosamente in avanti anche nei quattro minuti di recupero, malgrado l’espulsione per doppia ammonizione inflitta a Dixon al 92’, ma risultato che è purtroppo rimasto inchiodato sul 2-1.

Chiasso ultimo in solitaria dopo tre partite, ma che tra due settimane ospiterà il Thun, penultimo in classifica con un solo punto, in una partita della massima importanza per entrambe le squadre.

IL TABELLINO

Aarau-Chiasso 2-1 (2-0)

Reti: 16’ Jäckle 1:0, 47’ Gashi 2:0, 82’ Sifneos 2:1.

Spettatori: 1.000. Arbitro: Wolfensberger.

Aarau (4-1-2-3): Enzler; Giger, Thiesson, Bergsma, Qollaku; Jäckle; E. Zverotic, Rrudhani; Balaj (74’ Misic), Gashi, Spadanuda (65’ Aratore).

Chiasso (4-3-3): Bellante; Dixon, Magnin, Hajrizi, Conus; Pasquarelli, Strechie, Malula (67’ Stevic); Bahloul (81’ Sifneos), Marzouk, Andrist (74’ Tonelli).

Ammoniti: 17’ Dixon, 35’ Strechie, 39’ Spadanuda, 92’ Dixon (espulso).

Note: Aarau privo di Schindelholz (malato), Thaler, Hajdari, Verboom, Peralta (tutti infortunati); Chiasso senza Amendola, Berzati, Morganella, Keller, Silva, Tonelli, Almeida (tutti infortunati). Pali: 7’ Bahloul, 82’ Stevic (traversa).

©CdT.ch - Riproduzione riservata