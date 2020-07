Impegnato al Brügglifeld contro l’Aarau, il Chiasso ha ottenuto il suo secondo pareggio dopo la ripresa del campionato. La squadra di Alessandro Lupi ha conquistato un prezioso (per il morale, non certo per la classifica) 2-2. Ai due vantaggi argoviesi, con Schindelholz e con un’autorete del portiere Jacot, i rossoblù hanno risposto con l’ottimo Bahloul al 42’ e con Hadzi al 76’. L’Aarau ha terminato la partita in dieci uomini a causa dell’espulsione per somma di ammonizioni di Jackle.