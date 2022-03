Niente da fare. Le parole «sorpasso» ed «Europa», rispolverate per una manciata di giorni, sono già state riposte nel cassetto. E forse, per questa stagione, da lì non verranno più ripescate. Il Lugano, contro il Basilea dell’ex Guillermo Abascal, ha fallito l’assalto al terzo posto. Palesando nuovamente quei limiti e quei rimpianti già emersi in occasione dei precedenti scontri diretti con le tre compagini che guidano la classifica di Super League. Un film talmente visto e rivisto, che per una volta in sede d’analisi anche Mattia Croci-Torti è parso mostrare un pizzico di rassegnazione: «Ci abbiamo provato, abbiamo fatto di tutto. Però alla voce “reti segnate” dobbiamo nuovamente fare i conti con uno zero, al termine di un match in cui non siamo mai riusciti ad essere pericolosi negli ultimi...