Mentre a livello professionistico Swiss Football League e club si arrabattano tra possibili scenari di ripresa, diritti tv e calendari, il calcio ruspante - quello dei campetti di periferia - è pronto a fermarsi. La Lega amatori e le 13 associazioni regionali hanno infatti chiesto all’ASF di archiviare anzitempo la stagione. Causa coronavirus, ça va sans dire. Muri comunicherà il suo verdetto in settimana, probabilmente giovedì, ma è oramai chiaro che dalla Seconda interregionale in giù, passando per i seniori e i campionati femminili e giovanili, non ci saranno vincitori né vinti. Sì, perché la proposta avanzata dalla base è quella di congelare ogni promozione o retrocessione e di non assegnare nessun titolo, coppe comprese. I partecipanti alla Coppa Svizzera 2020-21 dovrebbero invece essere designati da un sorteggio.

«Considerata l’importante esposizione del cantone al virus, come Federazione ticinese puntavamo forte sullo stop anticipato» ci spiega il presidente Fulvio Biancardi. «La decisione delle varie associazioni - prosegue - è stata praticamente unanime. C’è chi auspicava di concludere almeno le coppe, trovandosi già allo stadio delle semifinali. Ma anche su questo fronte i presupposti non erano dati». Troppe le incognite, e a più livelli. «Stando alle indicazioni del Consiglio federale, in ogni caso le competizioni non avrebbero potuto ripartire prima d’inizio giugno» ricorda Biancardi: «E se pronti, via a farla da padrone per due settimane fosse il maltempo? Sempre in questo senso i campi rischiavano di essere sollecitati oltremodo, viste le numerose partite da disputare. E i tempi di preparazione? Troppo esigui. Per non parlare di eventuali restrizioni, come le porte chiuse, inattuabili per certi terreni da gioco». Sin qui le criticità pratiche e temporali. «Alla base della nostra decisione c’è però l’aspetto sanitario» sottolinea il presidente della FTC: «Il contagio di un giocatore comporterebbe rischi e complicazioni. A catena si dovrebbe imporre la quarantena a compagni di squadra, avversari, arbitri e dirigenti. Insostenibile».

La FTC, precisa Biancardi, non ha avuto modo di consultarsi con tutte le società attive in Ticino. «Posso però garantire che sono state le stesse società, in molti casi, a farci capire che anche in caso di luce verde non avrebbero acconsentito a ritornare in campo». Della serie: le priorità, ora, sono altre. Per giocatori e allenatori, dirigenti e famiglie. «Non parliamo di professionisti, ma di persone con un lavoro e, di riflesso, una sensibilità accresciuta verso i bisogni e le difficoltà attuali della società» evidenzia Biancardi. «Certo sul piano sportivo è grande il dispiacere. Diverse realtà avevano investito tempo, più che denaro, per allestire rose competitive con le quali centrare il salto di categoria». Già, ma da settembre - si spera - potranno riprovarci. «Per quanto concerne il calcio regionale siamo tranquilli» afferma il presidente della FTC: «Restano gli interrogativi sull’avvio della preparazione estiva; i campionati però potranno ripartire in fotocopia». Diverso il discorso in ambito giovanile. «Qui il lavoro sarà più impegnativo. Molti allievi, per ragioni d’età, sono destinati al salto di categoria, ad esempio dai C ai B. E il rischio è che si creino dei problemi di effettivi per alcune squadre. Sul piano dei gruppi e delle iscrizioni, entro fine giugno dovremo dunque trovare una soluzione sostenibile» conclude Biancardi.

