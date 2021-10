Un senso di urgenza, mercoledi mattina, ha pervaso Vilnius al momento della partenza. Come se tutti, dalla delegazione rossocrociata agli addetti ai lavori, fossero intenzionati a lasciarsi alle spalle il più in fretta possibile la trasferta lituana. E, ampliando il discorso, la finestra internazionale di ottobre, appena consegnata agli archivi. Sì, c’è voglia di voltare pagina. Di guardare avanti. Di entrare finalmente nella fase clou di queste qualificazioni. L’atteso big match di Roma contro l’Italia, in programma il prossimo 12 novembre, ha accompagnato le ultime due uscite degli uomini di Murat Yakin. Come un ronzio di sottofondo, sopportabile benché udibile, dal quale cercare di non farsi distrarre. Ma che inevitabilmente, alla luce dei due successi ottenuti da Shaqiri e compagni, ormai...