E chi l’avrebbe detto? In pochi, pochissimi alla vigilia. Forse anche meno, a una manciata di minuti dal fischio d’inizio di Svizzera-Italia. Quando gli altoparlanti hanno annunciato la formazione rossocrociata. «E con il numero 10 Fabian Frei». Già, proprio il centrocampista del Basilea, nemmeno inserito di picchetto e - solo giovedì - richiamato in fretta e furia per far fronte alla positività al coronavirus di Granit Xhaka. Eccola la mossa a sorpresa di Murat Yakin. Lui, sì, convinto di potersela giocare. Magari non sul piano tecnico. Ma, sicuramente, su quello fisico e dell’atteggiamento. E il commissario tecnico, alla fine, è stato premiato. Da un pareggio che vale oro. In quanto ottenuto contro i campioni d’Europa in carica, certo. Soprattutto, però, poiché in grado di impedire la fuga...