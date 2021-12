Sono sensazioni che non ci scorderemo facilmente. Sensazioni brutte, sensazioni strane. Le urla degli allenatori che rimbombano, così come quelle dei giocatori in campo. A fare l’eco, pure il pallone. Dall’estate del 2020 a quella del 2021, con gli stadi vuoti o quasi, ad accompagnare i campionati di tutto il mondo è stata questa fastidiosissima colonna sonora. Un manto grigio, impermeabile alle emozioni. Ma anche la controindicazione più pericolosa per i budget dei club. L’avvento dei vaccini e, a complemento, lo strumento del certificato COVID - o green pass se preferite - hanno fortunatamente rianimato gli stadi. Sì, tornati a riempirsi all’inizio di questa stagione. Al giro di boa dei campionati (e con lo spettro di nuove chiusure che aleggia sull’Europa), viene però da chiedersi se l’emergenza...