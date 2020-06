Baumann 4,5 Nel primo tempo compie una serie di interventi da copertina. È attento, preciso, in definitiva bravo.

Kecskes 5 Difensivamente non sbaglia un colpo, è bravissimo a rilanciare l’azione con il suo lancio millimetrico e, soprattutto, ha il merito di sbloccare la partita.

Maric 4,5 Gira con i codici della difesa. Dirige con mestiere, non va mai in difficoltà, infonde calma ai compagni.

Daprelà 4,5 Ruvido il giusto, fa sentire i tacchetti all’avversario.

Yao 4,5 Qualche brivido di troppo, d’accordo, ma in quanto a generosità e voglia il ragazzo c’è.

Custodio 4 Partita di cuore per l’ex Losanna e Lucerna.

Covilo 3,5 Stavolta non riesce a far valere il fisico, anzi. Va spesso in difficoltà, sbagliando perfino i disimpegni più comodi.

Lovric 5 Come gli altri, nel primo tempo sembra in apnea. Si riprende tutto con gli interessi nella ripresa, trovando anche la rete del 2-0. Bravissimo.

Lavanchy 4,5 Ha la gamba dei giorni migliori, in particolare nella ripresa. Gli manca l’ultimo passaggio, ma averne di giocatori così.

Gerndt 4 Tanta generosità, un primo tempo un po’ sottotono ma una ripresa all’altezza. Dà sempre l’impressione di poter inventare la giocata decisiva.

Janga 5 Va dappertutto, non molla mai, prende calci e gioca di sponda. È l’attaccante giusto per questo Lugano. Da solo tiene in scacco l’intera difesa lucernese.

Selasi 4 Tiene bene la posizione.

Bottani 4 Entra con la voglia di spaccare il mondo e per poco non trova un gol da cineteca.

Guidotti s.v.

Jacobacci 5 Diciamolo: è un fenomeno. Vince la sfida nella sfida con Celestini. Il suo Lugano fa sfogare i lucernesi nel primo tempo, poi esce alla distanza e fa la differenza.