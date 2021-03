La partita è finita da un paio di minuti, quando i giocatori rossocrociati si riuniscono tutti in cerchio, abbracciandosi a pochi metri da dove Dan Ndoye ha appena realizzato una rete storica. Un capannello di una manciata di secondi, al centro dello stadio Bonifika, per guardarsi in faccia e rendersi conto - forse - della portata dell’impresa appena compiuta. La Svizzera U21 ha sconfitto i pari età dell’Inghilterra, esordendo all’Europeo di categoria con un successo per certi versi clamoroso. E l’essenza di questa nazionale, capace di continuare a stupire dopo un’eccezionale campagna di qualificazione, è tutta racchiusa in quel momento di raccoglimento a fine incontro. Quella elvetica è innanzitutto una squadra, nel vero senso della parola: «Oggi in campo non ho visto dei giocatori qualsiasi,...