Alla fine ha vinto il Lugano. E anche il vento. Sì, le folate che hanno spazzato il sintetico adiacente il Comunale sono state le grandi protagoniste del derby amichevole disputato mercoledì pomeriggio. Inutile dire che la qualità del gioco ne ha risentito. Ne è venuto fuori un 1-0 che ha premiato i bianconeri, saliti a Bellinzona senza diversi titolari e con l’obiettivo di dare minuti a chi ha visto meno il campo ultimamente. Il match è stato deciso da un rigore messo a segno all’inizio della ripresa da Guidotti. Ma i granata non hanno sfigurato, anzi. Sfiorando più volte la rete con Magnetti e Facchinetti. Per la compagine di Promotion League prosegue la preparazione in vista del girone di ritorno, al via a fine mese. Per il Lugano di Jacobacci si avvicina invece la delicata sfida di domenica a Thun, contro il fanalino di coda della Super League.