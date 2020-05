«Esordì il 29 luglio 1978 in una gara casalinga di Coppa di Lega che vide il Chiasso battere 4-0 il Kriens. Molto abile nel gioco aereo, Graf costituì il perno della difesa di quella squadra che l’allora presidente Parli aveva costruito per conquistare il titolo svizzero», si legge ancora nelle annotazioni del club.

In maglia rossoblù Graf disputò 85 partite (71 in Lega Nazionale A, 5 in Coppa Svizzera, 5 in Coppa di Lega e 4 in Coppa delle Alpi). Al termine della stagione 1980-81 passò al Basilea.