Il FC Lugano piange Edo Maffioretti. Figura centrale del settore giovanile bianconero, di cui era diventato direttore generale quest’estate, Edo è venuto a mancare nella notte. «Sono ore di grande tristezza - comunica la società - per chiunque lavora e frequenta abitualmente lo stadio di Cornaredo. Ci ha infatti lasciato una persona dal grande cuore, una persona che viveva ed amava incondizionatamente il Football Club Lugano ogni giorno dell’anno e lo rappresentava con grande orgoglio». Patrizio di Brissago, cresciuto a Ruvigliana, Edo, da sempre tifoso bianconero, ha ricoperto nell’FC Lugano una quantità innumerevole di ruoli e incarichi sull’arco di quasi mezzo secolo: accompagnatore della prima squadra e membro di Comitato negli anni ’70, vice presidente del settore giovanile alla fine degli anni ’80, da circa dieci anni è tornato nel settore giovanile bianconero e recentemente è anche tornato a far parte del Comitato. Sempre di recente ha assunto dapprima il ruolo di responsabile dell’area finanziaria ed in seguito, come detto, di direttore generale delle giovani leve bianconere. «Per descrivere la sua bontà - prosegue la nota del club - basta citare il fatto che ogni suo impegno è sempre stato su base volontaria e ogni anno acquistava con grande orgoglio il proprio abbonamento. È stato sin dall’inizio volontario e animatore del Tavolino Magico, che dal 2019 ha aperto anche un centro di distribuzione a Cornaredo, proprio a due passi dal suo ufficio». Tutta la grande famiglia dell’FC Lugano si stringe ai famigliari e porge loro le più sentite condoglianze.