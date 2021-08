Trema Cornaredo. Ma trema altresì Palazzo civico. Sì, anche il Municipio è inquieto per quanto sta succedendo al club bianconero. E ne ha ben donde, dal momento che la votazione popolare sul Polo sportivo si staglia all’orizzonte. «È vero, siamo molto preoccupati» ammette - da noi contattato - Roberto Badaracco. Il responsabile del Dicastero cultura, sport ed eventi sta seguendo da vicino le trattative in corso sull’asse Lugano-Chicago. «Alla luce dello scontro mediatico andato in scena negli scorsi giorni tra il presidente Angelo Renzetti e il socio di minoranza Leonid Novoselskiy, la questione è oramai diventata di dominio pubblico. E in questo senso anche la politica cittadina si gioca molto». «Il tema sta suscitando reazioni trasversali nella popolazione. E, bisogna ammetterlo, pure un po’ di scompiglio. Insomma, non si tratta più solo di discussioni interne. Con tutto quanto ne consegue». Il dibattito, già. Oltre a tanti, tantissimi interrogativi. «Ovviamente il Polo sportivo rischia di essere più che lambito dalle dinamiche attuali» sottolinea ancora Badaracco: «Non dimentichiamoci che lo stadio, e chi lo rappresenta, costituisce il perno del progetto. Di qui l’inquietudine a fronte di un quadro che appare a dir poco incerto». E pensare che il Municipio cittadino credeva di essersi lasciato alle spalle il peggio. «In effetti credevamo che dopo il fallimento dell’operazione De Souza potesse instaurarsi un periodo di calma. O qualcosa di simile. Va da sé, ora ci auguriamo che una soluzione possa essere trovata al più presto». Una soluzione che anche per l’Esecutivo luganese sembra condurre negli Stati Uniti. I cui rappresentanti, al netto di interessi ancora da decifrare pienamente, hanno fornito solide garanzie. «A questo punto - riconosce non a caso Badaracco - la vendita del club in mani americane appare come l’unica opzione sostenibile. E ciò, appunto, per sciogliere il garbuglio creatosi negli ultimi giorni e, di riflesso, dare una stabilità finanziaria alla società sul medio-lungo termine». Il Municipio di Lugano non ha invece alcuna intenzione di vedere scalfita la propria credibilità. E proprio in queste ore, infatti, potrebbe a sua volta farsi avanti con Leonid Novoselskiy. A un passo dalla concretizzazione di una delle opere più calamitanti degli ultimi anni non si vogliono commettere errori. «È una battaglia che non possiamo perdere» conclude Badaracco.