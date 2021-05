È stata la prima di Nikolas Muci in Super League. Forse è stata l’ultima di Angelo Renzetti alla testa del FC Lugano. In mezzo l’allenatore, Maurizio Jacobacci, capace di portare la squadra al quarto posto finale e due punti più in alto della scorsa stagione. Sì, il finale dei bianconeri è stato a suo modo perfetto. Emozionante. Speciale. A Lucerna sono arrivati la posta piena e tanti sorrisi. Quelli dell’attaccante classe 2003, appunto, gettato nella mischia nel finale di gara e «felicissimo» - parole sue - al momento delle interviste. Anche il presidente, a modo suo, è apparso sereno. «L’avevo detto, salendo in macchina, che avremmo vinto e in gol sarebbe andato Opara». Ma se sbagliare il pronostico della Swissporarena non avrebbe avuto particolari conseguenze, azzardare il destino del club...