La consueta conferenza stampa postpartita sta per concludersi, quando un collega - memore dei trascorsi vallesani del diretto interessato - decide di sollecitare Mickaël Facchinetti in merito all’ottima prestazione offerta contro il «suo» Sion. L’esterno sinistro, d’altronde, ha posto la sua firma sul successo bianconero siglando la rete del 2-0. Al fianco del 30.enne, Mattia Croci-Torti ascolta attentamente, col sorriso sulle labbra. Divertito, per una manciata di secondi il «Crus» lascia che il suo giocatore si goda i riflettori. Poi, con fare scherzoso, lo incalza: «Dai, dì ai giornalisti perché oggi hai fatto gol. Me lo hai spiegato in corridoio, un minuto prima di entrare in sala stampa. Ora confessalo anche a loro». Un po’ imbarazzato, Facchinetti alla fine cede e svela l’aneddoto: «Dopo...