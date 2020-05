Da zero a trecento persone, con la promessa, o qualcosa di simile, di passare presto a mille. Ma cosa cambia davvero per il mondo dello sport, in particolare - in questo momento - del calcio svizzero? È materia di discussione, lo è in quella che risulta essere una delle settimane più calde dalla creazione della Swiss Football League, o addirittura dell’intera storia del nostro mondo pallonaro.

La decisione di ieriPartiamo dalla decisione di ieri del Consiglio federale (vedi schema sotto). Dal 6 giugno in avanti saranno ammesse manifestazioni che prevedono la presenza di 300 persone al massimo. Per arrivare a 1.000 bisognerà invece attendere il 24 giugno e una nuova valutazione dello stesso Consiglio federale in vista di settembre. Ma resta intatta la domanda iniziale. Cosa cambia veramente?...