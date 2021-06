Quello tra Svizzera e Galles è un rapporto altalenante. Comunque, con molto più alti che bassi per i rossocrociati. Le due squadre oggi si scontreranno di nuovo a Baku, inaugurando il rispettivo cammino a Euro 2020. Ma i precedenti cosa dicono? Beh, che appunto la Nazionale ha gioito maggiormente rispetto ai Dragoni. Su sette sfide complessive, il bilancio è di 5-2 per i nostri. E una di queste vittorie andò in scena in Ticino, a Cornaredo. Bisogna tornare al 24 aprile del 1996 e a un’amichevole disputata a Lugano davanti a 8.500 spettatori. Per la Svizzera del neoallenatore Artur Jorge si trattava di preparare gli imminenti Europei inglesi, i primi della storia elvetica. Le cose andarono per il meglio, con tanto di rete di Kubilay Türkyilmaz a fissare il risultato sul 2-0 già prima della pausa. Tutto molto bello, insomma. Sì, anche se l’ultima partita disputata tra le due selezioni assomiglia, al contrario, a un cattivo presagio. Era il 7 ottobre del 2011 e a Swansea la Svizzera poteva ancora sperare nella qualificazione agli spareggi, validi per l’accesso all’Europeo dell’anno successivo. La compagine di Ottmar Hitzfeld, invece, si schiantò. Due a zero il risultato finale a favore del Galles, con reti di Gareth Bale e Aaron Ramsey. Eccolo il fantasma di cui parlavamo. Quasi dieci anni dopo, i due saranno di nuovo in campo in Azerbaigian, decisi a mandare all’aria i piani di Xhaka e compagni.