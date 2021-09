Il Genoa, club storico fondato nel 1893 in cui milita anche il ticinese Valon Behrami, passa in mani americane. L’attuale proprietario del club Enrico Preziosi ha venduto le sue azioni al fondo 777 Partners. La nuova proprietà acquisterà il 99,9% del capitale sociale del Genoa, verserà nuovo capitale nel club e si assumerà alcune passività correlate» indica in una nota il fondo con sede a Miami che è anche azionista di minoranza nel Siviglia.

Considerato come un campionato in ritardo in materia di diritti TV e di sviluppo degli stadi, la Serie A attira sempre più investitori che arrivano dall’altra sponda dell’Atlantico. Più di un terzo delle squadre del campionato di spicco della Penisola è oggi in mani nordamericane: Roma, Milan, Fiorentina e Spezia. Il Bologna appartiene invece al canadese Joey Saputo.