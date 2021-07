È Régis Tosatti Giacomin, meglio noto come «Régis» il primo rinforzo sudamericano per Mister Braga. Il giocatore brasiliano, che ricopre diversi ruoli offensivi come quello di trequartista ed esterno alto, è giunto in Ticino in queste ore. Lo fa sapere l’FC Lugano. Il classe 1998 arriva in prestito fino al 30 giugno 2022 dalla Chapecoense, squadra brasiliana di Chapecó, tristemente nota per un incidente aereo occorso nel 2016. Régis vanta già 14 presenze nella massima divisione brasiliana, ed in seguito alla retrocessione dei biancoverdi nel 2019 è poi stato prestato al Bahia e al Clube de Regatas Brasil di Maceió, formazioni nelle quali ha potuto maturare esperienza nel campionato brasiliano di serie B e nei rispettivi campionati statali.