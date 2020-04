In gioco c’era la storia. L’orgoglio granata. Il club cittadino, presieduto da Manuele Morelli, sfidava i blasonati padroni di casa: in palio la Coppa Svizzera. L’undici messo in campo da Vlado Petkovic (oggi selezionatore della Nazionale svizzera) regge per un’ora e poco più. La partita si decide in 4 minuti, in pratica. Dapprima al minuto 58 Pouga pareggia il vantaggio iniziale dei renani ad opera di Derdiyok; al 62., però, ecco la doccia fredda: Majstorovic insacca. La festa è finita. Il match andrà in archivio con il risultato di 4-1 per Costanzo e compagni. La differenza di categoria è inevitabilmente emersa alla distanza. L’ACB era in Challenge (ancora per poche settimane: lo stesso anno arrivò la promozione, dopo aver superato il San Gallo a metà maggio), il Basilea in Super. I dettagli premiarono la formazione di categoria superiore. «È una sconfitta che non ci va giù», affermarono con il groppo in gola Manuel Rivera e colleghi.