Vladimir Petkovic ha deciso: per le sfide contro Croazia (amichevole), Spagna e Germania (entrambe in Nations League) ci sarà anche Xherdan Shaqiri. Per il fantasista del Liverpool si tratta di un grande ritorno: l’ultima chiamata del ct rossocrociato risale oramai al giugno del 2019. La Svizzera non ritrova però solo «XS». In vista degli importanti impegni della prossima settimana sono stati convocati pure Fabian Schär, Admir Mehmedi, Remo Freuler, Edimilson Fernandes, Cédric Itten e Eray Cömert, assenti per varie ragioni in occasione delle prime due gare di Nations con Ucraina e Germania.