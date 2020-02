Uli Forte non è uscito indenne dalla pesante sconfitta subita venerdì dal Grasshopper sul campo dello Stade Losanna-Ouchy (4-1) in Challenge League. Il 45.enne allenatore è stato licenziato.

Ingaggiato in aprile, Uli Forte aveva gestito molto bene il post-relegazione, occupando provvisoriamente la testa della classifica. Ma il club con più titoli in Svizzera è ora secondo con nove lunghezze di ritardo sul Losanna, che avrà l’occasione di accrescere il suo vantaggio domenica a Chiasso. Il nome del successore di Forte non è ancora stato resto noto.