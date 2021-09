Alla fine, a Belfast, è arrivata anche la pioggia. Dopo due giorni soleggiati e piacevolmente temperati, l’incantesimo si è spezzato. Il cielo nordirlandese è tornato in modalità cinerea. Triste, come il calcio offerto mercoledì sera dalla Nazionale svizzera. Illusasi, a margine del pareggio gagliardo con l’Italia, che il bel tempo fosse una costante acquisita. Incontrovertibile. I nuvoloni che si sono addensati sopra Windsor Park, invece, non hanno impiegato molto per avvolgere e disorientare i rossocrociati. Che, sì, hanno deluso e parecchio nel quarto impegno delle qualificazioni ai Mondiali. «È stata una brutta partita» si è lasciato scappare il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami. Impossibile contraddirlo. Il passo falso degli Azzurri contro la Bulgaria è stato vanificato, delineando uno scenario atteso – certo – ma potenzialmente esorcizzabile con un successo in Irlanda del Nord. E invece no, ora tutte le strade sembrano portare a Roma, allo scontro del 12 novembre, quando verosimilmente sarà consacrata la migliore del gruppo C. Alla perdente, invece, sarà consegnato un regalo avvelenato: gli spareggi.

Di assenze e inventiva

Due partite senza trovare la rete. Alla Svizzera non accadeva dal marzo del 2016. Un’eternità, sportivamente parlando. Allora la selezione guidata da Vladimir Petkovic era andata in bianco sia contro l’Irlanda sia – in casa – al cospetto della Bosnia. «La Nazionale manca crudelmente di realismo e inventiva» la sottolineatura più vistosa a consuntivo della doppia amichevole giocata a fine. Guarda caso, quei match spiccarono per l’assenza di Xherdan Shaqiri. Come a Belfast, già, dove la fantasia è mancata quanto la cordialità tra unionisti e indipendentisti. «La mia squadra, però, ha fatto gioco e – con il rigore mancato da Seferovic – ha gettato le basi per la vittoria» ha tenuto a precisare il ct Murat Yakin. D’accordo. Tolta la massima punizione causata dall’ingenuità di Smith – uno dei tanti, umili operai dell’Irlanda del Nord -, la Svizzera non si è tuttavia costruita uno straccio di occasione. Non uno. E se contro i campioni d’Europa, qualcosa di molto simile, è stato tralasciato per esaltare l’organizzazione e lo spirito del collettivo, beh, continuare a fare finta di niente sarebbe profondamente sbagliato. La prova offensiva degli elvetici, ieri, è infatti stata fallimentare.

Evitiamo la penna rossa

Dicevamo, non c’era Shaqiri. E con lui pure Gavranovic, Embolo, Xhaka o ancora Mbabu. Francamente, troppi elementi superiori - per qualità tecniche - a chi è sceso in campo a Windsor Park. E, per di più, nel momento sbagliato. Non che la finestra settembrina dedicata alle nazionali sia solita offrire champagne e caviale, ma per un allenatore in carica da quattro settimane e in presenza da una, meglio sarebbe stato poter contare su una rosa al completo o quasi. A maggior ragione tenuto conto degli ottimi risultati ottenuti da quel gruppo lì, solo un paio di mesi fa. «Muri», invece, si è dovuto arrangiare con poco e in pochissimo tempo. Al netto delle chiare magagne emerse oltremanica, l’analisi delle prime gare ufficiali del neoallenatore non merita insomma l’utilizzo della penna rossa. Quanto, semmai, un buon numero di asterischi. Detto del contingente deficitario, l’abbrivo dell’era Yakin è stata caratterizzata da alcune decisioni forti. E, perciò, più o meno opinabili.

Un modulo più adatto

Il passaggio alla difesa a quattro ha costituito l’elemento di rottura più vistoso rispetto alla gestione Petkovic. Un cambiamento accompagnato da due sfumature: il ritorno di Rodriguez nel ruolo di terzino, l’inversione di Akanji ed Elvedi, con il primo spostatosi a destra e il secondo a sinistra. Ebbene: le difficoltà del difensore del Torino sono parse evidenti ai più. Per quanto marginale, la mossa relativa ai due centrali ha per contro denotato una certa dose di audacia. O, mutando prospettiva, di azzardo. Ai quali – come certificato dai diversi cambi operati tra Basilea e Belfast – Yakin non sembra voler rinunciare. Legittimo, ci mancherebbe, ma in parziale contrasto con quanto affermato a inizio avventura. Quel «non stravolgerò l’impostazione di Vlado» che - appunto - le sfide con Italia e Irlanda del Nord hanno smentito. Si prenda anche il centrocampo e i suoi equilibri nel nuovo 4-1-4-1 coniato dal ct. A soffrirlo, mercoledì, è stato soprattutto Freuler. Il giocatore dell’Atalanta, abituato a spartirsi la mediana con Xhaka, è parso spaesato. E, di riflesso, è passato colpevolmente accanto al match. In previsione dei cruciali impegni di ottobre - a Ginevra sempre con i nordirlandesi e in Lituania - e del recupero degli uomini chiave assenti a questo giro, il 4-2–3-1 appare una soluzione preferibile. Con il ripristino della coppia originale di centrocampisti e Shaqiri alle spalle dell’unica punta. Premesse, queste, più felici e grazie alle quali cercare di offrire prestazioni più vivaci e offensivamente dignitose.

©CdT.ch - Riproduzione riservata