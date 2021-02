Massima punizione decretata da von Mandach. Precisa, l’esecuzione di Luan, attaccante brasiliano giunto in prestito in settimana dal Sion con la palla a sinistra e Safarikas proteso sulla propria destra. All’83’, un minuto dopo un clamoroso mani in area lucernese non ravvisato dal direttore di gara, capitan Maccoppi ha sbilanciato entro i 16 metri Luan e von Mandach ha fischiato un altro calcio di rigore per i locali, che hanno definitivamente chiuso la sfida grazie alla trasformazione di Marleku, che ha spiazzato Safarikas con una conclusione centrale. Sconfitta pesante, perché il contemporaneo successo casalingo (3-1) del Neuchâtel Xamax sul Winterthur, permette ai neocastellani di staccare di quattro lunghezze i rossoblù, con oltretutto una partita da recuperare rispetto alla compagine di confine, mentre il Kriens, anch’esso con un incontro da recuperare, si porta a +6 da Bahloul e compagni.