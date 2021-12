Dopo gli incidenti nelle tribune durante un incontro della Coppa di Francia, il Paris FC (Ligue 2) e il Lione sono entrambi stati esclusi dalla competizione. I fatti risalgono al 17 dicembre scorso durante la pausa della partita, dapprima interrotta per una cinquantina di minuti e poi definitivamente. Il Lione, dove dall’estate scorsa milita Xhedan Shaqiri, è stato sospeso con la condizionale e i tifosi del club non possono più seguire la squadra in trasferta, neppure in campionato, fino alla fine della stagione. Il Paris FC, le cui misure di sicurezza sono state considerate insufficienti, dovrà disputare i prossimi cinque incontri casalinghi in un altro stadio. L’esclusione dalla Coppa del Paris FC e del Lione ha fatto la gioia del Nizza dell’elvetico Jordan Lotomba, che si è così qualificato direttamente per gli ottavi di finale.