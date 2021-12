Sei mesi. Tanto è durato l’amore tra il Lione e Xherdan Shaqiri. A sostenerlo è l’Équipe, secondo cui il fantasista della Nazionale svizzera sarebbe finito sulla lista degli esuberi del club francese. A spingere «XS» verso un addio anticipato due ragioni: una sportiva e l’altra di carattere finanziario. Una rete e due assist in 13 presenze non sono ritenuti sufficienti, a fronte dell’investimento fatto sul giocatore. Shaqiri, lo ricordiamo, era infatti sbarcato a Lione dal Liverpool, per 6 milioni di euro e altri 5 potenziali sotto forma di bonus. Il tutto con un contratto valido sino al 2024. In Francia, come detto, si sarebbero però già stufati delle prestazioni del rossocrociato. I 350.000 euro mensili percepiti da Shaqiri farebbero inoltre a pugni con la complicata situazione finanziaria della società, attesa da tre partite (contro Marsiglia, PSG e Saint-Étienne) a porte chiuse o con un limite massimo di 5.000 spettatori. Le perdite sono stimate in 12-15 milioni, con conseguente necessità di risparmiare altrove. Xherdan Shaqiri, da parte sua, si ritrova nuovamente in una situazione complicata. Con la prospettiva di passare il girone di ritorno in panchina, a meno di un anno dai Mondiali in Qatar.