Il Liverpool continua la sua incredibile serie di successi. I Reds hanno battuto per 4-0 il Southampton nella partita valida per la 25. giornata di Premier League, nonostante sia stato messo sotto pressione durante i primi 45’. Grazie ad Allison e alla mancanza di concretezza degli attaccanti dei Saints, il risultato era ancora sullo 0-0 alla pausa. Gli uomini di Jürgen Klopp, sempre senza Shaqiri in campo, nella ripresa hanno alzato il ritmo ed hanno preso il largo grazie alle reti di Oxlade-Chamberlain (47’), Henderson (60’) e Salah (72’ e 90’). Tre gol sono stati la conseguenza di un passaggio di Firmino.