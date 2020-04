Il FC Locarno ha aderito alla petizione lanciata negli scorsi giorni dal FC Suchy-Sports, una società del canton Vaud. Il documento sollecita l’ASF a portare a termine la stagione calcistica 2019/20. In pratica si vorrebbe evitare di vanificare l’impegno sportivo dei vari atleti nel corso della prima parte del campionato. Nel breve comunicato diramato si parla anche della «volontà di continuare in rispetto dei vari sponsor che economicamente hanno sostenuto le varie società».

In proposito abbiamo sentito Sergio Debernardi, attuale presidente delle bianche casacche. «Solo una precisazione: non siamo stati noi a lanciare la petizione, però abbiamo colto un’opportunità, quella di un club romando, che con tutta probabilità si trova un po’ nella nostra situazione. Capiamo che tutto è legato alle disposizioni federali che verranno imposte e, soprattutto, alla data di ripresa del gioco del calcio. Come tutti, attendiamo con molta curiosità e apprensione le decisioni del Consiglio federale, ora chiamato ad esprimersi in materia sportiva».