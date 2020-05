Mosse e contromosse. A poche ore dall’assemblea straordinaria della Swiss Football League che determinerà il futuro prossimo del calcio svizzero a regnare è il caos. In particolare l’ordine del giorno varato dal comitato direttivo della Lega sta facendo storcere il naso a diversi club latini, tra cui il Lugano. A passare al contrattacco è però il Losanna, che contesta apertamente le indicazioni formali della SFL in vista della votazione sulla nuova formula per la Super League (a 12 squadre) e la Challenge League (a 8). Forte di un parere giuridico, la Lega ritiene che per accogliere tale proposta sia necessario il sostegno qualificato dei due terzi delle società: 14 su 20 insomma. Tramite una controperizia il Losanna sostiene al contrario che sia sufficiente la maggioranza semplice composta da 11 club.

Ieri i legali della squadra romanda hanno inviato le proprie motivazioni ai vertici della SFL. Di fatto la tesi del Losanna - della quale siamo entrati in possesso - mira a smontare il castello costruito dalla Lega attraverso i suoi stessi statuti. Sì perché - regolamento alla mano - i vodesi ricordano come la maggioranza dei due terzi dei club sia tra le altre contemplata in caso di 1) proposte inserite in ritardo all’ordine del giorno; 2) modifica del numero complessivo delle squadre iscritte alla Swiss Football League; 3) inasprimento delle condizioni atte alla partecipazione al campionato. E per il Losanna nessuna delle tre opzioni sarà sul tavolo durante l’assemblea di domani, venerdì.

Ma c’è di più. Perché con il proprio parere giuridico la prima forza della Challenge League avverte la SFL: «Se il comitato direttivo della Lega dovesse esigere la maggioranza dei due terzi dei delegati per adottare la proposta del Losanna, e se la stessa dovesse essere accolta da una maggioranza semplice non sufficiente per raggiungere il vincolo dei 14 club, la decisione dell’assemblea generale sarebbe suscettibile di un ricorso al TAS». Un ricorso con il quale appurare la solidità giuridica di una simile procedura e sul quale - conclude il Losanna - il Tribunale arbitrale dello sport potrebbe riuscire a esprimersi entro metà agosto. Alla vigilia cioè dell’inizio della stagione 2020-21. Prima però bisognerà votare sulla ripresa di questo campionato. E a poche ore dal vertice bernese, a regnare sono il caos e le lotte intestine.

