C’è voluto il Chiasso, fanalino di coda della Challenge League, per far tornare il sorriso al Losanna. Sì, ma che fatica. Alla Pontaise è finita 2-1, con i rossoblù comunque autori di una prova stoica. A maggior ragione considerando il numero di ragazzi saliti sul pullman per la trasferta nel canton Vaud. Per la sfida contro la prima della classe mister Lupi ha infatti potuto iscrivere sul foglio partita la miseria di 14 giocatori: insomma, tre riserve compreso il secondo portiere Guarnone. Profondità delle panchine a parte, in campo il match è però stato equilibrato. Il Chiasso ha pagato l’ennesima partenza falsa (costata due reti nel giro di 17 minuti), reagendo comunque bene (Cyzas ha ridotto le distanze già al 39’) e tenendo poi testa all’avversario.