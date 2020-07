Serata di gol e spettacolo in Challenge League. Praticamente già sicuro della promozione, il Losanna ha ottenuto anche il conforto della matematica grazie al 4-0 rifilato al Colovray di Nyon allo Stade Losanna. La formazione di Giorgio Contini, dunque, la prossima stagione sostituirà il retrocesso Neuchâtel Xamax nella massima serie. Alle spalle dei vodesi, il Vaduz ha compiuto un passo importante, quasi decisivo verso il secondo posto sinonimo di spareggio: la squadra del Principato ha infatti battuto in rimonta lo Sciaffusa al Rheinpark (3-1) e, grazie al 2-2 fra Aarau e Grasshopper, quando manca una giornata al termine del campionato vanta 3 punti di vantaggio sulle cavallette e una miglior differenza reti. Ovvero, praticamente è fatta mentre gli zurighesi possono mordersi le mani per quanto gettato via in queste ultime giornate. Il Chiasso, per concludere, ha pareggiato 1-1 a Wil: la squadra di Alessandro Lupi ha trovato il pareggio con Antunes al 45’ dopo il vantaggio di Fazliu per i sangallesi.