Il Lugano non riesce più a vincere. Anzi, non riesce più nemmeno a pareggiare, e infatti a Losanna incassa la seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite. Un k.o. che permette ai vodesi di scavalcare proprio i bianconeri in classifica, facendoli scivolare al settimo posto.

La partita inizia subito con un campanello d’allarme per i bianconeri, che al 4’ rischiano già di finire in svantaggio a causa di un errore di Baumann. Il portiere si attarda infatti troppo nel rinviare il pallone, calciandolo addosso al vodese Mahou. Il pallone, per fortuna dei sottocenerini, carambola però sul palo e fuori. I padroni di casa, sull’onda dell’entusiasmo, continuano però a spingere, avvicinandosi alla rete d’apertura con due conclusioni a lato ancora di Mahou (16’) e di Puertas (17’). È il preludio all’1-0 vodese, che cade pochi minuti più tardi, al 21’. Ziegler sbaglia un anticipo, Guessand libera lo scatenato Mahou – rimasto colpevolmente solo al limite dell’area – alla conclusione e il numero 20 non sbaglia, freddando Baumann. Il Lugano incassa, senza mostrare una vera e propria reazione, se non in occasione di un cross di Lungoyi deviato sul palo dal portiere Diaw (25’). Sono però i vodesi a mantenere il pallino del gioco, trovando anche il raddoppio al 33’ con Mahou, che si vede però annullare la doppietta per fuorigioco. Nel finale di primo tempo, ancora una chance per i padroni di casa con un tiro di Bares respinto da Baumann.