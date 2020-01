Il Lugano si è illuso, ci ha creduto, è andato perfino avanti nel punteggio grazie a una magia di Bottani. Ma poi ha subito, come fosse una condanna, la reazione veemente del San Gallo. La prima partita del girone di ritorno da sogno si è trasformata in incubo: al Kybunpark è finita 3-1. Per gli avversari. Capitan Sabbatini e compagni, invece, tornano in Ticino con tantissimi interrogativi e il morale sotto ai tacchi.