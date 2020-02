La partita si apre con un’occasione per parte. Pronti via e Munsy impegna Baumann con un rasoterra. Al 6’ invece è Bottani, ben imbeccato da un cambio di versante di Aratore, a rientrare e calciare a giro con il sinistro: Faivre devia in angolo. Già, i tiri dalla bandierina. Nel breve volgere di quattro minuti due corner a favore del Thun si trasformano in altrettanti ceffoni in pieno volto per i bianconeri. Al 17’ è Kablan, lasciato libero di colpire da Bottani, a inzuccare per il provvisorio 1-0. Sempre dalla destra e ancora dal piede di Castroman, al 21’ si produce il calcio d’angolo che porta alla rete di Stillhart: in questo caso è Yao a dimenticarsi completamente dell’avversario da marcare, mentre Covilo non fa quello per cui è celebre. Ovvero spazzare di testa. Non è passata nemmeno la metà del primo tempo e il Lugano sembra già spacciato, complice anche la scarsa determinazione sulla mediana. A ridare fiducia alla squadra di Jacobacci ci pensa però l’ex di turno Sulmoni, che al 39’ si inventa un’incursione interrotta da uno sgambetto di Havenaar in piena area. È rigore (confermato dal check VAR). E dopo un primo tentativo andato a buon fine, ma fatto ripetere per invasione dell’area da parte di alcuni bianconeri, bomber Maric accorcia le distanze, trovando il quinto gol in stagione.