Si è rivelata una trasferta amara quella intrapresa dal Lugano di Croci-Torti alla volta del Letzigrund, per affrontare la capolista Zurigo. Reduci dalla vittoria in Coppa Svizzera ottenuta giovedì a Thun, i bianconeri hanno provato a tenere testa ai primi della classe, finendo però con l’uscire nettamente sconfitti dal campo per 3-0.

Un risultato maturato soprattutto nel secondo tempo, dopo che la prima metà di confronto – invero piuttosto equilibrata – si era conclusa con i padroni di casa in vantaggio per 1-0, in virtù della rete firmata al 12’ da Marchesano, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Un risultato parziale che ad inizio ripresa avrebbe anche potuto cambiare favorevolmente per i bianconeri, dopo che l’arbitro Cibelli – richiamato dal VAR – ha assegnato loro un rigore per fallo di Aliti su Daprelà. Dal dischetto, però, Ziegler si è fatto ipnotizzare da Brecher, fallendo l’aggancio. Un errore che ha tagliato le gambe ai sottocenerini, che una decina di minuti più tardi hanno poi concesso due reti nell’arco di 120 secondi. Dapprima il neo-entrato Gnonto ha raddoppiato (64’), poi l’ex Ceesay ha siglato il definitivo 3-0 (66’). Nel finale i tigurini hanno poi amministrato, sfiorando il poker con Kryeziu all’83’. Il suo colpo di testa, però, si è stampato sulla traversa.