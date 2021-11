Non sappiamo come se la cavasse a scuola Mattia Croci-Torti. Da allenatore, però, fin qui il 39.enne momò ha commesso pochi, pochissimi errori. Undici partite alla guida del suo Lugano, con un bilancio di sette vittorie, due pareggi e due sconfitte. E persino quando allunga l’occhio e copia, al contrario di quanto solitamente accade sui banchi, l’esito rimane positivo: «Sì, in vista della sfida contro il Lucerna ammetto di aver copiato - afferma sorridente il «Crus», dopo il 3-1 rifilato agli svizzero-centrali -. Ho visto che il Losanna, qualche settimana fa, ha disputato una grande partita contro la squadra di Celestini, schierando un 3-4-3. Questo mi ha convinto a proporre lo stesso modulo. A volte ispirarsi paga, altre no. A noi è andata bene. Mi riempie comunque d’orgoglio vedere come questa...