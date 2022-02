Il Lugano infligge la terza sconfitta in cinque partite nel 2022 al Servette e mette in carniere tre punti importanti e consolida il quarto posto in classifica. Una vittoria fortemente voluta e che fa bene al morale dei bianconeri. Molto nervoso, il Lugano ha lasciato inizialmente la manovra ai ginevrini che si sono fatti preferire per lunghi tratti, soprattutto nei primi 45’. A sciogliere la formazione di Mattia Croci-Torti è forse stato il rigore trasformato dallo sloveno Zan Celar al 44’, proprio prima della pausa.