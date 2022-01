Il girone di ritorno del Lugano si apre con una sconfitta. Logica, per certi versi, ma al contempo carica di rimpianti. Al Wankdorf finisce 1-0 per lo Young Boys, protagonista di una prestazione tutto fuorché brillante. Al contrario dei bianconeri, i campioni svizzeri hanno però trovato l’oro in panchina. La rete decisiva firmata da Fassnacht al 73’ è infatti nata da un’azione orchestrata dai subentrati Kanga e Sulejmani. Una beffa, perché - appunto - sin lì il Lugano aveva rischiato pochissimo. Costretta a giostrare senza diversi titolari (su tutti gli squalificati Sabbatini e Custodio, oltre a Maric non al meglio), la squadra di Croci-Torti ha logicamente creato poco in fase offensiva. Senza l’imbarcata andata in scena nella ripresa - colpevoli Daprelà e Hajrizi - il pareggio contro i bernesi non sarebbe comunque stato immeritato. Di più: nel finale un paio di ripartenze dei ticinesi hanno fatto tremare l’YB. Né Bottani né Muci sono tuttavia riusciti a trovare il guizzo giusto.